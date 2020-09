Überfällig

Einigkeit und Recht und Freiheit, so lautet die wichtigste Textzeile der deutschen Nationalhymne. Doch bereits die in 16 Bundesländer geteilte Bildungspolitik spricht der ersehnten Einigkeit Hohn. Wenn sich jemand seit Bestehen der Bundesrepublik uneins ist, dann sind es die Länder in Sachen Bildungsabschlüsse – und zwar sowohl, was die Anforderungen dafür, als auch, was die gegenseitige Anerkennung dieser Abschlüsse angeht. Da besteht noch eher Übereinkunft darüber, was Leistungsnachweise aus dem Ausland betrifft, als dass etwa von Bundesland zu Bundesland verschieden gewichtete Abiturzeugnisse anerkannt werden. Von ihrer systematischen Unvergleichbarkeit gar nicht erst zu sprechen.

Recht? Ja, Bildungshoheit ist Landessache und damit geltendes Recht. Mal abgesehen davon, ob das, was recht ist, immer auch richtig ist – wer an den Grundgesetzparagrafen denkt, dass zumindest vor dem Gesetz alle gleich sind, der weiß auch, dass vor den Ausbildungsbehörden diese Gleichheit kleinteilig gestaltet ist.

Verstößt es wirklich nicht gegen den Gleichheitsgrundsatz in Deutschland, dass Abiturienten – um mal nur bei diesen zu bleiben –, die aus dem Norden oder aus Berlin kommen, zumindest in Bayern bei der Bewerbung um einen Studienplatz etwas niedriger eingestuft werden als ihre Mitschüler aus dem Süden?

Freiheit? Die fragmentierte Bildungshoheit in Deutschland greift massiv in die Freiheitsrechte der Bürger ein. Warum? Weil beispielsweise Lehrerinnen und Lehrer nach ihrem Referendariat benachteiligt werden, wenn sie aus welchen Gründen auch immer in einem anderen Bundesland arbeiten wollen als dort, wo sie ausgebildet wurden.

Weil etwa Hochschullehrern bisweilen der Wechsel in ein anderes Bundesland misslingt, weil dieses die Rentenansprüche lieber nicht übernehmen möchte. Weil Eltern, die teils in Hessen, teils in Rheinland-Pfalz arbeiten und deren Kinder in Baden-Württemberg zur Schule gehen, vergleichsweise wenig gemeinsame Ferien- oder Urlaubszeit haben.

Wenn eine Partei in Deutschland die Stimmen von Erstwählern, von Eltern, Lehrern und sonst wie in der Bildungsbranche beschäftigten Menschen gewinnen möchte, dann setzt sie sich am besten für ein wenigstens einheitlicheres Bildungsprogramm ein. Es ist erstaunlich, dass dies nicht längst schon umgesetzt wurde, und es ist ein Affront gegen alle Bürger in Deutschland, die sich fragen, wie ein gemeinsames Europa gelingen soll, wenn schon ein gemeinsames Deutschland so schwierig zu schaffen ist.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 03.09.2020