Überfällige Diskussion

In Davos zahlen Politiker, Unternehmer und andere, die zum elitären Zirkel auf dem Weltwirtschaftsforum gehören wollen, nahezu 20 000 Euro für die Teilnahme. Und noch einmal horrende Preise, die selbst in einfacheren Hotels pro Nacht vierstellig sind. Der Kontrast könnte nicht größer sein zu den Verhältnissen, die die Entwicklungsorganisation Oxfam in ihrer Studie über die un- oder drastisch unterbezahlte Arbeit von Frauen und Mädchen aufzeigt.

Auch wenn sich die Verhältnisse in den letzten Jahren verbessert haben und der Anteil der Menschen zurückgegangen ist, die weltweit in absoluter Armut leben: Für Millionen und insbesondere viele Frauen und Mädchen bleiben sie katastrophal. Kilometerweit müssen sie in afrikanischen Ländern oft laufen, um an Trinkwasser zu kommen, weil Wasserleitungen fehlen. Sie kümmern sich um die Familie, Kinder und Kranke. Und arbeiten auch noch auf dem Feld. Das alles unentgeltlich. Freie Tage und gar Urlaub sind für sie Fremdwörter.

Und doch sind nicht nur die Familien, sondern ganze Dörfer, ja ganze Gesellschaften ohne diese Dienste nicht (über-) lebensfähig. Eine Wasserleitung oder eine kleine Solaranlage würden diese Frauen und Mädchen oft erheblich entlasten.

Aber der Blick muss sich auch auf die Industrieländer, auch auf Deutschland richten. Auch hier wird Hausarbeit immer noch nicht wirklich anerkannt, vor allem ökonomisch. Die Bezahlung in der Pflege ist immer noch bescheiden bis schlecht, mit Folgen für die Situation der Betroffenen im Alter. Wirklich anerkannt wird ihre zeitaufwendige und engagierte Arbeit von der Gesellschaft immer noch nicht.

Die Diskussion über diese Verhältnisse in den armen wie auch den wohlhabenderen Ländern ist überfällig. Schritte dagegen sind es noch mehr. Die Mächtigen aus Politik und Wirtschaft, die in Davos allein pro Nacht Tausende von Euro für ein Hotelbett auf den Tisch legen, sollten sich dessen bewusst sein.

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.01.2020