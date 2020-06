Überfällige Entscheidung

Läden und Kaufhäuser waren in den vergangenen Wochen fast so etwas wie sichere Rückzugsräume. Weil mit der Corona-Verordnung des Landes der Zugang in die Geschäfte begrenzt war, ließ sich dort der Abstand zu seinen Mitmenschen ohne Schwierigkeiten einhalten. Kam ein anderer Kunde wirklich einmal zu nahe, konnte man problemlos ausweichen. Hier hat sich die Verordnung als sinnvoll erwiesen, weil

...