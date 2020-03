Überfällige Reform

Das Land erhöht den Druck auf die Kommunen im Südwesten, in denen die Mietpreise in den vergangenen Jahren zu stark angestiegen sind. Dies ist richtig und setzt dem Mietwucher vor allem in den Großstädten klare Grenzen. In der Liste der 89 betroffenen Kommunen befinden sich aber nicht nur die urbanen Regionen, sondern auch viele ländliche Kommunen.

Das ist gut, weil es ein Fehler wäre,

...