Überfällige Trennung

Es ist 13 Monate her, als der FC Bayern die Konsequenzen zog. Nach einem grauenhaften 1:5 bei Eintracht Frankfurt beurlaubten die Münchner im November 2019 Niko Kovac, Die Bayern-Bosse entließen ihren Trainer, weil die Entwicklung des Teams stagnierte – und weil Kovac das Vertrauen der Führungsspieler verloren hatte. Wie es weiterging, ist bekannt: Mit dem Gewinn des Triples unter Nachfolger Hansi Flick.

Identisches Resultat, die gleiche Entscheidung: Nach dem desillusionierenden 1:5 gegen den VfB Stuttgart beurlaubte Borussia Dortmund am Sonntag Trainer Lucien Favre. Den fußballerischen Offenbarungseid gegen den Aufsteiger werteten Vorstandschef Hans-Joachim Watzke und Manager Michael Zorc als finalen Beweis, dass die Geschichte des Schweizers als BVB-Trainer zu Ende erzählt ist. Es ist das überfällige Ende einer Verbindung, die trotz eines passablen Punkteschnitts nie richtig gepasst hat. Ähnlich wie bei Kovac und Bayern.

Dennoch fehlte es Watzke bis Samstag an Mut, aus der schon länger gereiften Erkenntnis auch den richtigen Schluss zu ziehen. Den mit Talent im Übermaß gesegneten BVB hemmt im Frühwinter 2020 eine Blockade, die zu lösen Favre offensichtlich nicht imstande war. Die Symptome waren unübersehbar: Gegen Köln, in Frankfurt und gegen den VfB holten die Dortmunder nur einen Punkt – mit dem Tiefpunkt des Stuttgarts-Debakels, als sich die taumelnde Borussia in der zweiten Halbzeit der Lächerlichkeit preisgab.

Aber bei der Entscheidung, es künftig ohne Favre zu versuchen, ging es nicht nur um die (schlechten) Ergebnisse der vergangenen Wochen gegen individuell deutlich schlechter besetzte Teams. Unter dem Schweizer hatten sich negative Trends verfestigt. Die Balance zwischen Abwehr und Angriff stimmte auch in dieser Saison nicht, gegen kleinere Clubs schenkten die Dortmunder regelmäßig die Punkte her. Favre stand bei den Blamagen stets stoisch an der Seitenlinie und gab danach dünne Erklärungen ab, die niemanden in der BVB-Führungsetage zufriedenstellten. Der manchmal zauderhaft wirkte Fußball-Sachverständige passte nicht zu diesem vibrierenden Club, bei dem sie sich nach einem emotionalen Einpeitscher wie Jürgen Klopp zurücksehnen.

Dass Führungsspieler wie Marco Reus und Mats Hummels am Samstag öffentlich die Taktik kritisierten und sich damit vom Trainer absetzten, schreckte Watzke endgültig auf. Bisher war vorgesehen, die Saison mit Favre zu einem gütlichen Abschluss zu bringen und dann einen Neuanfang zu wagen. Die Dynamik, die das Stuttgart-Desaster in Gang gesetzt hat, durchkreuzte diesen Plan.

Mit Favres bisherigem Assistenten Edin Terzic als Lösung bis Saisonende soll nun zumindest der schlimmste anzunehmende Fall verhindert werden – eine Saison ohne Champions League. Wen der BVB danach holt, gehört zu den spannendsten Fragen, die der Liga-Betrieb zu bieten hat. Denn es gibt in Europa zurzeit kein Team, in dem mehr Fantasie für die nahe Zukunft steckt. Ein Potenzial, das Favre nur ansatzweise aktivieren konnte.

