Überfälliger Schritt

Die ersten Wettbewerbe im Frauen-Skispringen gab es um die Jahrtausendwende, 2009 fand die erste Damen-WM in Liberec statt, das erste Mannschaftsspringen kam 2011 bei der Frauen-WM in Oslo, seit 2014 ist der Frauen-Skisprung olympisch. Jetzt steht der erste Teamwettbewerb bei einer nordischen Ski-WM an – ein weiterer Meilenstein bei der Stärkung des Frauen-Programms ist damit gesetzt.

Die Teilnahme an dieser Weltmeisterschaft ist für die Frauen wegen der sonst ziemlich mauen Medienpräsenz und einer für sie fehlenden Vierschanzentournee enorm – jetzt können sie sich endlich vor großer Kulisse präsentieren und beweisen, dass auch im Frauen-Skisprung toller Sport mit Topleistungen geboten wird. Einzelspringen, Teamwettbewerb und Mixed – gleich drei Mal bietet sich nun die Chance zu glänzen.

Vorreiter werden die Springerinnen auch für die Nordische Kombination sein, in diesem Wettbewerb soll es 2021 erstmals eine Frauen-Entscheidung geben. Und Frauen-Skisprung-Bundestrainer Andreas Bauer prophezeit wohl zurecht, dass es bald die komplette Gleichstellung mit den Männern geben wird – die Entwicklung ist kaum noch aufzuhalten.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.02.2019