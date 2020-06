Überfälliger Schritt

Alle, die die Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge in der Industriestraße einmal von innen gesehen haben, dürften sich einig sein: Der Schritt ist überfällig. Das Karlsruher Regierungspräsidium (RP) als Betreiber will die zuletzt von rund 200 Menschen bewohnte Unterkunft jetzt räumen und erstmal sanieren lassen, ehe wieder jemand einzieht.

Seit Jahren ist das aus mehreren Gebäuden bestehende Anwesen in einem heruntergekommenen Zustand, seit Jahren prangern Flüchtlingsinitiativen und Politiker die schlechten Wohnverhältnisse dort an. Dass sich jetzt endlich etwas tut, liegt sicher auch an der Corona-Pandemie. Die strengen Hygienevorgaben zu deren Eindämmung dürften dem RP noch einmal deutlich gemacht haben, wie es um die Unterkunft bestellt ist. Mit einer Kundgebung Ende April hatte die Initiative Seebrücke Mannheim die Situation in der Erstaufnahmestelle zudem erneut ins öffentliche Bewusstsein gebracht, Politiker wie der SPD-Landtagsabgeordnete Boris Weirauch oder der Grünen-Stadtrat Markus Sprengler schalteten sich ein. Dass der Mietvertrag des RP mit dem privaten Eigentümer des Areals Ende dieses Jahres ausläuft, ist ein weiterer Grund, warum die Karlsruher Behörde jetzt über eine Sanierung verhandeln und diese schnell umsetzen will. Kommen beide Seiten allerdings nicht auf einen gemeinsamen Nenner, dann sollte das Land ruhig auch wieder einen Neubau in Erwägung ziehen. Pläne dafür auf einem benachbarten Grundstück liegen seit 2015 in der Schublade, wurden aber wegen der Flüchtlingswelle damals nicht umgesetzt.

Prinzipiell will das Land an Mannheim als Standort für eine Erstaufnahmestelle festhalten – das ist die zweite Botschaft aus der RP-Mitteilung vom Wochenende. Für den Haushalt der Stadt ist das ein gutes Zeichen. Denn Städte mit einer Erstaufnahmestelle sind laut geltender Landesregel davon befreit, als Kommune selbst Flüchtlinge aufnehmen und versorgen zu müssen. Das Rathaus hatte immer wieder auf diese Regelung gepocht – mit dem Hinweis darauf, dass man schon viel Integrationsarbeit bei der Eingliederung von Zuwanderern aus Rumänien und Bulgarien leiste.

Doch egal, wer für die Flüchtlingsunterbringung in Mannheim formal zuständig ist – es ist das Mindeste, dass die Schutzsuchenden anständige Unterkünfte bekommen.

