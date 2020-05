Überhitzt und abgekühlt

Was war das für ein Jubel im Februar! Erstmals hatte Mannheim 2019 die Schallmauer von 1,5 Millionen Übernachtungen pro Jahr geknackt – und das gleich deutlich. Seit über zehn Jahren gab es stets nur ein Plus. Doch nur wenige Wochen nach dieser Erfolgsmeldung breitete sich das Coronavirus aus. Das bedeutete das plötzliche Ende des Tourismus und auch nahezu aller Geschäftsreisen.

Das wird noch länger so bleiben. Firmen werden sparen und vermehrt auf Videokonferenzen setzen. Bis es wieder Großkongresse und Events in der SAP Arena gibt, die Gäste anziehen, vergeht noch lange Zeit. Gerade haben die Reiss-Engelhorn-Museen mehrere geplante Ausstellungen, die sicher überregionale Besuchermagnete geworden wären, um teils mehr als ein Jahr verschoben. Damit fehlen Anlässe für Städtereisen.

Zuletzt war der Hotelmarkt in Mannheim völlig überhitzt. Der Bettenmangel der 1970er bis 1990er Jahre schlug, weil sich bei Investoren eine Goldgräbermentalität breit machte, in ein Überangebot um. Hoffentlich wird keines der sieben (!) Häuser, die derzeit im Bau oder kurz vor der Fertigstellung sind, eine Investitionsruine. Aber man darf gespannt sein, ob alle weiteren noch geplanten Hotel-Neubauten wirklich in Angriff genommen werden – für die Stadtentwicklung sinnvoll wäre es nicht. Der Preiskampf nimmt sicher an Schärfe zu. Hoffentlich bleiben dabei am Ende nicht die kleinen, inhabergeführten, charmanten Häuser auf der Strecke.

