Überraschend

Der Bundespräsident kann in diesen schweren Zeiten nur eines tun: den Bürgern Mut zusprechen, sie zu Solidarität und Gemeinsinn aufrufen.

Die wichtigen Entscheidungen zur Bewältigung der Corona-Krise werden woanders gefällt– in der Regierung und in den Parlamenten. Und das geschieht im Moment nicht zu knapp, wenn man auf die milliardenschweren Hilfspakete von Bund und Ländern schaut.

Viele Betroffene sind überrascht, wie schnell sie nach Antragsstellung Geld auf ihrem Konto haben. Das gilt vermutlich nicht für jeden, es kann aber tatsächlich unbürokratisch zugehen. Ein kleines Wunder.

Frank-Walter Steinmeier hat Recht: Wo immer es geht, sollte man jene unterstützen, die dringend Hilfe brauchen. Das kann man erbringen durch Nachbarschaftsdienste oder dadurch, dass man bei seinem Lieblingsrestaurant Essen bestellt. Besonders notleidend sind in diesen Tagen auch Künstler und kulturelle Einrichtungen. Da hilft es schon, auf die Erstattung eines Tickets zu verzichten oder Gutscheine zu akzeptieren. So paradox es klingt, die Seuche fördert in der Tat Gutes ans Tageslicht. Steinmeiers Appell beinhaltet zugleich die Hoffnung, dass viele Menschen sich weiter für andere engagieren. Denn die Corona-Krise ist noch lange nicht vorbei. Und der Präsident scheint ein Optimist zu sein: Wenn alles überstanden ist, so glaubt er, könnte die Gesellschaft endlich wieder enger zusammengerückt sein anstatt oft nur auf das Gegeneinander zu sehen. Schön wäre es.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.04.2020