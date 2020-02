Überraschende Preisauswahl

Das ist doch mal ein Zeichen: Erstmals in ihrer Geschichte ehrt die amerikanische Filmakademie einen nicht-englischsprachigen Beitrag mit dem Oscar für den besten Film. Und „Parasite“ des südkoreanischen Filmemachers Bong Joon Ho wird zudem noch in der erstmals so genannten Kategorie „Bester internationaler Spielfilm“, was dann nur konsequent war, sowie für die beste Regie und das Drehbuch ausgezeichnet. Mögliche Gründe für diese neuen Töne aus Hollywood gibt es einige. Wenn bei den Nominierungen schon erneut nicht dem Wandel der Zeit in puncto Vielfalt Rechnung getragen wurde, denn es wurde ja erneut die Kritik laut, zu wenige weibliche und schwarze Kandidaten stünden zur Wahl, so gibt sich die Akademie nun wenigstens konsequent international.

Das passt übrigens auch deshalb, weil das Filmgeschäft ohnehin längst mehrheitlich global geworden ist, und dies auch bezüglich der Produktionen, die immer häufiger ihre Finanziers in mehreren Ländern finden. Die Wahl für „Parasite“ kann aber natürlich auch schlicht künstlerisch begründet werden. Das Sozialdrama ist ein ästhetischer Hochkaräter und hat auch nicht umsonst schon in Cannes reüssiert. Dass die Kür eines Kandidaten zudem eine Wahl gegen die Konkurrenz bedeutet, bleibt ebenfalls wahr. Vielleicht sprach in den Augen der Akademiemitglieder gegen Sam Mendes’ „1917“ der Umstand, dass es sich dabei um einen Kriegsfilm handelt, und gegen „Joker“ seine thematische Herkunft aus einer Comicserie. Da wirkt „Parasite“ schlicht näher an der sozialen Wirklichkeit – zumal auch im Vergleich zum ebenfalls nominierten jüngsten Tarantino-Film.

Die Darstellerpreise folgten dagegen durchaus den Erwartungen. Ist diese Oscar-Nacht nun schon Ausdruck eines Wandels gewesen, und wenn ja, dann eher in Hinsicht auf Internationalität, Vielfalt oder künstlerischen Wert? Das wird sich erst noch zeigen müssen. Aber ein (gutes) Zeichen setzt die Filmakademie auf jeden Fall schon mal.

