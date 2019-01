Überraschender Vorstoß

Ausgerechnet die Chemiebranche spricht sich für mehr Recycling aus, obwohl sie am Verpackungswahn bestens verdient. Widerspricht es nicht den Interessen der Aktionäre, wenn ein Unternehmen sich für den geringeren Konsum seiner Produkte starkmacht? Durchaus nicht. Die BASF und andere Firmen handeln vorausschauend, wenn sie versuchen, die Flut an Plastikmüll einzudämmen. Es sind gerade die großen Unternehmen, die dauerhafte Werkstoffe für Mehrweggegenstände anbieten. Sie könnten also an einer Abkehr von Einweg kräftig mitverdienen.

Außerdem versuchen die Unternehmen, sich als gute Weltbürger zu positionieren. Sie tun das wohl nicht in erster Linie aus Verantwortungsgefühl, sondern um auch künftig gute Geschäfte machen zu können. Wer einem das Land verschmutzt, den lädt man nur ungern als Partner wieder ein. Das hat die BASF aus Ludwigshafen offenbar besser verstanden als VW. Wer sich einer umweltfreundlichen Zukunft nicht verschließt, sondern zu den Vorreitern gehört, nützt langfristig seinen Geschäftsinteressen. Autofirmen wie Toyota, die schon in den 70er Jahren die Abgaswerte ihrer Autos gedrückt und in den 90er Jahren auf Hybridtechnik gesetzt haben, konnten zu Recht davon profitieren, neue Vorschriften vom ersten Tag an zu erfüllen. Wer sich dagegen den Veränderungen verweigert, folgt dem Schicksal der Dinosaurier.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.01.2019