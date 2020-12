Übers Ohr gehauen

Fünf Jahre nach dem Dieselskandal sind die Gerichte immer noch mit der Aufarbeitung beschäftigt. Inzwischen wurden neben dem – beschönigend gesagt – technischen Erfindungsreichtum von Abschaltsystemen und Thermofenstern viele andere Machenschaften bekannt, die ein ausgesprochen schlechtes Licht auf die Hersteller werfen.

Es bleibt fast schon bewundernswert, mit welch unglaublicher Kreativität in den Entwicklungslabors technische Ausreden für Systeme erfunden wurden, die nur ein Ziel hatten: die Prüfinstanzen und die Verbraucher übers Ohr zu hauen. Der Europäische Gerichtshof hat dies am Donnerstag unmissverständlich deutlich gemacht. Er ließ sich nicht von fadenscheinigen Begründungen hinters Licht führen und brandmarkte solche Systeme als das, was sie sind: illegal.

Die Praktiken werden die Vorzeigebranche nun erneut teuer zu stehen kommen. Denn Millionen Käufer dürften auf Schadensersatz pochen, weil ihre angeblich umweltfreundlichen Gefährte nichts anderes als gewöhnliche Dreckschleudern sind. Doch die Konsequenzen dieser Enthüllungen gehen noch weiter. In Brüssel werden längst die Abgasgrenzwerte von morgen erdacht, die Euro-7-Norm entworfen. Dabei geht es um noch strengere Vorgaben für die Hersteller, die schon wieder lamentieren, dass derart niedrige Abgas-Emissionen technisch nicht machbar seien. Aber die Glaubwürdigkeit der Branche hat massiv gelitten. Die Bereitschaft, die Konzerne nach diesen Vorgängen noch als ehrliche und vor allem vertrauenswürdige Gesprächspartner im Gesetzgebungsprozess zu akzeptieren, ist eklatant gesunken.

