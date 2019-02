Übertriebene Aufregung

Ein Stadion mit leidenschaftlicher Stimmung mitten in der Stadt – das ist für Fußball-Fans etwas Tolles. Aus Anwohner-Sicht sieht das natürlich anders aus. Aber blickt man auf die verbalen Schlachten zurück, die beim Bau des Carl-Benz-Stadions vor 25 Jahren geschlagen wurden, hat sich die damalige Aufregung als zu groß herausgestellt. Klagen aus dem angrenzenden Neuostheim sind, jedenfalls öffentlich, kaum mehr zu hören. Auch wenn speziell Hochrisikospiele (gegen Offenbach und Saarbrücken) zweifellos eine Belastung sind, haben sich die Anwohner offenbar mit den aktuell 17 Heimpartien pro Saison (plus dem einen oder anderen Freundschaftsspiel) abgefunden. Richtig so.

Damit konnten die heute absurd anmutenden Auflagen nach und nach gelockert werden. Die anfangs pro Saison maximal zugelassenen fünf Abendpartien wären mit den gestückelten Profifußball-Spieltagen unvereinbar. Vor 20 Jahren konnte gar ein Pokalkracher gegen Bayern nicht live in der ARD laufen, weil der dafür nötige Anstoß um 20.30 Uhr an zwei (!) Anwohnern scheiterte. Eine Blamage für ganz Mannheim. Gut, dass diese Anstoßzeit inzwischen möglich wäre.

Wenn dem SV Waldhof im Sommer endlich der ersehnte Aufstieg gelingt, dürfte der Zuschauerandrang zwar ebenso steigen wie die Zahl der Hochrisikospiele. Aber auch dafür sollten sich gemeinsam mit Stadt und Polizei – was Verkehrsflüsse wie Parkplätze angeht – Lösungen finden lassen. Vorab apokalyptische Szenarien zu entwerfen, das zeigt die Geschichte des Carl-Benz-Stadions, wäre unnötig.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.02.2019