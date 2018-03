Anzeige

Das Dilemma existiert vermutlich bereits, seitdem es Polizisten und Staatsanwälte gibt: Wie dringt man in die inneren Zirkel von Verbrechern ein, ohne sich strafbar zu machen? Nun waren Zweifel und Skrupel im Laufe der Zeiten unterschiedlich ausgeprägt. Die Bundesrepublik jedenfalls hat eine klare Trennlinie gezogen: Ermittler, auch verdeckte, dürfen grundsätzlich keine Straftaten begehen. Auch nicht im Bereich der Kinderpornografie, um Tätern auf die Spur zu kommen.

Fahndungserfolge bleiben zwar trotzdem nicht aus, aber sie beruhen nicht selten auf Erkenntnissen, die beispielsweise das amerikanische FBI den Deutschen zur Verfügung stellt. Und zwar mit Methoden, die Deutschland – grundsätzlich aus guten Gründen – bisher noch ablehnt. Verhalten wir uns hier nicht etwas scheinheilig?

Vor allem beim Thema Kinderpornografie wird gerne mal gefordert, in den Ermittlungen fünf gerade sein zu lassen – so sehr geht es einem nahe, wenn sogar Mütter ihre eigenen Kinder auf einem so widerlichen wie offenkundig unersättlichen Markt zur Prostitution anbieten oder Männer aus fast allen Gesellschaftsschichten sich über das Darknet immer neue Opfer suchen. Um sie dann – nicht selten vor laufender Kamera – zu schlagen, zu vergewaltigen und in Extremfällen auch zu töten. Wäre es da nicht besser, auch mit heute noch verbotenen Mitteln gegen die Täter vorzugehen, statt an gesetzlichen Normen zu kleben?