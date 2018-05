Anzeige

Für die Hersteller sind die Fahrverbote der zigste Weckruf. Es darf künftig nicht mehr nur um PS-Geprotze, Design- und Technik-Schnick-Schnack gehen. Wie lange reden wir schon über das Ende des Ölzeitalters und alternative Energien? Und was ist das Ergebnis? Der durchschnittliche hierzulande verkaufte Neuwagen hat laut Experte Ferdinand Dudenhöffer 154 PS! Wobei man nicht vergessen darf, dass nur gebaut wird, was sich auch verkauft. Dennoch ist die Branche gefordert, was die Zukunftsvision betrifft, aber auch die Bewältigung der Vergangenheit. Wenn die versprochenen Software-Updates das Abgas-Problem nicht lösen, wie es Kritiker immer wieder bemängeln, dann müssen halt Hardware-Nachrüstungen oder eine neue Abwrackprämie her. Und ist es nicht möglich, für deren Finanzierung einen Fonds einzurichten, in den die Hersteller eine Strafe einzahlen müssen, die erwiesenermaßen bei den Werten betrogen haben?

Am beschämendsten ist die Entwicklung jedoch für andere.

Für die Politik sind die Fahrverbote ein Armutszeugnis. Sie hat das Thema nicht nur jahrelang verschlafen, sondern blamiert sich auch bei der Aufarbeitung. Statt das Versagen einzugestehen und die Fehler auszumerzen, streitet die große Koalition über das Krisenmanagement. So entsteht zum einen der Eindruck, dass die Verflechtungen zwischen Politik und Autoindustrie enger sind, als es gut sein kann. Zum anderen wird deutlich, dass es der Regierung an einem Konzept für eine moderne und umweltgerechte Verkehrspolitik fehlt.

Zu oft sind in der Vergangenheit falsche Zeichen gesetzt worden: Abschreibungsmöglichkeiten für teure Firmenwagen, Zulassung der Fernbusse, reduzierte Besteuerung von Flugbenzin. Auch hier muss eine Wende her.

Wenn die ab Ende nächster Woche in Hamburg geltenden Fahrverbote einen Teil dazu beitragen, dass ein Umdenken in diesem Bereich erfolgt, können sie sogar mehr sein als ein starkes und notwendiges Signal. Nämlich ein Beginn: der Beginn der Mobilität der Zukunft.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 24.05.2018