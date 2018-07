Umdenken nötig

Anzeige

An dieser Stelle ist die Politik gefragt. Sie muss endlich eingreifen. Zum Beispiel mit einer Plastikabgabe (deren Einnahmen in die Entwicklung neuer Umwelttechnologien fließen könnten). Diese Maßnahme würde mit einem Schlag dafür sorgen, dass Kunststoffe nur noch da verwendet werden, wo sie schwer zu ersetzen sind. Schließlich braucht niemand maschinell gepellte Eier, die anschließend in Plastik eingeschweißt werden. Wattestäbchen mit Bambusstiel reinigen kein bisschen schlechter als die jetzige Standard-Variante. Und Joghurt aus dem Glas wäre dann wohl nicht mehr deutlich teurer als der aus dem Einmal-Plastikbecher.

Auch beim Recycling lässt sich einiges verbessern. Die Deutschen gelten als Weltmeister im Mülltrennen – das ist ein riesiger Vorteil. Nun gilt es, die hierzulande anfallenden Kunststoffabfälle auch hier wiederzuverwerten, und nicht wie bisher in andere Länder zu schicken oder im großen Stil zu verbrennen.

Und letztlich wären da noch die Wirtschaft. Mehrfach- und Verbundverpackungen sind in den seltensten Fällen zwingend nötig. In einigen Bereichen zeigt sich bereits ein zartes Umdenken. So bieten einige Discounter immerhin einen Teil ihres Obst- und Gemüseangebots lose an.

Eine Abkehr vom Plastikwahn ist in unser aller Interesse. Zwar fehlt der endgültige wissenschaftliche Nachweis, was Mikropartikel, die über die Nahrungskette in unsere Körper gelangen, dort anrichten. Doch so viel steht fest: Beim Zersetzungsvorgang werden im Plastik gebundene chemische Stoffe frei. Einige von ihnen stehen im Verdacht, die Fruchtbarkeit einzuschränken, andere scheinen Entzündungen zu begünstigen. Gut tun sie dem Körper jedenfalls nicht.

