Umgestaltung unterstützen

Der Klimawandel macht den Landwirten immer mehr zu schaffen. Die Schwankungen nehmen in jeder Hinsicht zu. Klar ist nur, dass diese Entwicklung auf absehbare Zeit für Ungewissheiten sorgen wird. In diesem Jahr ist die Landwirtschaft insgesamt trotz Ertragseinbußen noch mit einem blauen Auge davon gekommen. Im Einzelfall sind die Einbußen aus den unterschiedlichsten Gründen dennoch sehr hoch.

Die Erzeugung von Nahrungsmitteln im eigenen Land ist zu wichtig, als dass die Gesellschaft die Branche bei der Bewältigung dieser Probleme alleine lassen kann. Doch Hilfe muss nicht zwangsläufig mehr Geld für die Betriebe oder eine Finanzierung von Versicherungen gegen Wetterschäden bedeuten. Unterstützung sollte es vor allem bei einer Umgestaltung der Landwirtschaft gehen.

Die Wissenschaft sollte sich verstärkt und mit staatlicher Unterstützung um die Züchtung von Pflanzen bemühen, die den Klimawandel besser wegstecken. Forschung für eine gesicherte Ernährung ist das Aktionsfeld, auf dem der Staat am meisten bewirken kann. Es ist ja nicht so, dass es der Branche an Subventionen mangelt. Sie werden nur nicht so verteilt, dass der Nutzen für die Gesellschaft am höchsten ist. Und dieser Nutzen hat viel mit einer naturverträglichen und klimafreundlichen Produktion zu tun.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.08.2020