Unangemessen

Von der in der Vergangenheit guten Konjunktur haben auch die Tarifbeschäftigten ordentlich profitiert. Allein im vergangenen Jahr legten ihre Löhne und Gehälter durchschnittlich um knapp drei Prozent zu. Auch für die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst der Kommunen und des Bundes ging es deutlich aufwärts. Das ist in Ordnung, weil es genug zu verteilen gab. Nun bläst die Gewerkschaft Verdi zum Kampf für einen Anschluss-Tarifvertrag. Und man hat den Eindruck, als hätte sie noch gar nicht recht bemerkt, dass Corona den üppigen Jahren ein abruptes Ende bereitet hat.

Am gleichen Tag, als ihre Forderung für ein Lohnplus von 4,8 Prozent offiziell wurde, vermeldete das Statistische Bundesamt ein sattes Minus von fast zehn Prozent bei der Wirtschaftsleistung. Man muss kein Ökonom sein, um sich auszumalen, dass so viel weniger produzierte Waren und Dienstleistungen auch mit deutlich geringeren Steuereinnahmen für den Staat verbunden sind. Aus dem Steuertopf werden auch die Beschäftigten im öffentlichen Dienst bezahlt.

Von gewerkschaftlicher Seite wird gegen die Macht dieser Zahlen angeführt, dass es gerade die öffentlich Bediensteten seien, die den Laden in der Krise am Laufen halten. Das Argument stimmt zum Teil. Zum Teil aber auch nicht. Tatsächlich leisten Krankenschwestern und Pflegekräfte Großes in Zeiten der Pandemie. Auch die Gesundheitsämter sind durch das Virus vor ungeahnte Herausforderungen gestellt.

Wer aber in Zeiten des Lockdowns einen Pass beantragen wollte, neue Nummernschilder oder einen Bauantrag zu stellen versuchte, der stand vielerorts vor verschlossenen Türen. Allein in Berlin war etwa die Hälfte der Bürgerämter dicht. Monate lang. Mitarbeiter im öffentlichen Dienst waren auch telefonisch nicht zu erreichen. Trotzdem gab es für diese „Leistung“ volles Gehalt. Selbst wer im öffentlichen Sektor Kurzarbeitergeld bezieht, muss vergleichsweise wenig darben. Die Bezüge werden tarifvertraglich auf bis zu 95 Prozent aufgestockt. In der privaten Wirtschaft können die meisten Kurzarbeiter davon nur träumen.

Verdi sollte sich also gut überlegen, ihre Forderungen womöglich sogar mittels Streiks durchsetzen zu wollen. Das Verständnis etwa für geschlossene Kitas, mit denen es verzweifelte Eltern schon lange genug wegen Corona zu tun hatten, würde gegen Null tendieren. Wegen der Virus-Pandemie wurde in diesem Jahr bereits in der Metall- und Elektroindustrie Nordrhein-Westfalens auf Lohnsteigerungen verzichtet. Für den öffentlichen Dienst braucht es jetzt ebenfalls tarifpolitische Mäßigung.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.08.2020