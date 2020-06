Unangenehm für die Bafin

Es ist schwer zu sagen, welche schillernde Facette des Wirecard-Skandals fassungsloser macht. Hätte ein Drehbuchautor den Plot als Filmhandlung vorgeschlagen, wäre die Geschichte wohl als völlig abstrus abgelehnt worden. Dass sich nun auch die europäische Finanzaufsichtsbehörde in den Fall einschaltet, mag für ihr deutsches Pendant Bafin unangenehm sein.

Letztendlich wäre es aber wenig vertrauenerweckend gewesen, wenn die Behörde allein den Wirecard-Skandal durchleuchtet hätte – in dem sie möglicherweise selbst massiv versagt hat. Allerdings steht dies noch längst nicht fest. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass das Wirecard-Management systematisch Banken, Anleger, Wirtschaftsprüfer und Finanzaufsicht getäuscht hat. Welches Maß an krimineller Energie dafür – wohlgemerkt bei einem Dax-Konzern – notwendig gewesen wäre, übersteigt jedoch Stand heute die Vorstellungskraft.

Bei aller Verwunderung und aufseiten der Aktionäre auch nachvollziehbaren Empörung sollte eines aber nicht vergessen werden: Was Regulierung, Aufsicht und gesetzlichen Rahmen angeht, ist das deutsche Finanzwesen auf international hohem Niveau angesiedelt. Bilanzskandale wie der bei Wirecard haben, so spektakulär sie sein mögen, gemessen an der Zahl der Unternehmen hierzulande Seltenheitswert. Das System – auch wenn es nicht vollkommen sein mag – scheint in diesem Bereich zu funktionieren.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.06.2020