Als der Todeskampf von George Floyd, in den USA mit dem Knie erdrückt von einem brutalen Polizisten, um die Welt ging, begann die Solidaritätswelle. Black Lives Matter heißt die Bewegung, die auf die Benachteiligung der afro-amerikanischen Menschen zunächst in den USA, dann in der ganzen Welt hinwies. Es ist gut, dass es sie gibt. Aber es ist schlecht, dass sie die gesamte Medienaufmerksamkeit aufsaugt wie ein Schwamm. Denn es gibt offenbar eine Hierarchie des menschlichen Leids. Und in dieser Hierarchie stehen die Ureinwohner ganz unten.

Wie anders ist zu erklären, dass die brutalen Morde an indigenen Wächtern im brasilianischen Regenwald, den indigenen Umweltschützern in Venezuela oder Kolumbien praktisch unbeachtet bleiben? Die Vergewaltigungen indigener Mädchen durch kolumbianische Militärs, der Freiheitskampf der Mapuche in Chile, der Kampf der indigenen Gemeinden in Mexiko gegen die territoriale und ökonomische Ausbeutung durch europäische Windkraftunternehmen?

Vielleicht liegt es daran, dass tief in uns das Bewusstsein schlummert, dass wir an dem, was da in Lateinamerika passiert, selbst eine gehörige Portion Mitschuld tragen. Indem wir Rindfleisch aus Brasilien essen, das aus Flächen im Regenwald gezüchtet wird, die illegal gerodet sind. Indem wir Gold aus dem illegalen Bergbau in Venezuela kaufen, indem wir auf Partys cool lächelnd eine Linie Koks ziehen oder einen Joint rauchen, für dessen Anbau indigene Völker in Kolumbien oder Peru vertrieben und niedergemetzelt werden. Indem wir den dortigen Fußball ausbeuten, damit unsere Vereine noch reicher und mächtiger werden. Indem wir unsere Kirchen noch heute in den Regenwald schicken, um dort zu missionieren – mit anderen Worten: aus Ungläubigen Gläubige zu machen. (Das kennt man übrigens auch aus anderen Regionen dieser Welt, da sind wir allerdings weniger tolerant). Und indem wir in Hotels Urlaub machen, die auf ehemaligen Territorien indigener Völker entstanden sind, die nun in irgendwelchen Reservaten eingepfercht, ihres Landes, ihrer Kultur und ihrer Identität beraubt wurden.

All das findet kaum Platz in unserer Wahrnehmung. Ganz im Gegensatz zu den omnipräsenten abgeholzten Bäume im Regenwald. Denn die bedrohen auch uns durch den Klimawandel und wenn unsere eigenen Interessen berührt werden, mögen wir das gar nicht. Diese Gedankenwelt zusammengefasst findet sich in den Worten von Brasilliens Präsident Jair Bolsonaro wieder, der vor wenigen Wochen sagte, es gäbe ja tatsächlich in seinem Land noch Indigene, die nicht mal Portugiesisch sprechen.

Und in jedem von uns Europäern steckt ein kleiner oder ein großer Bolsonaro. Wir wollen es nur nicht wahrhaben. Vor ein paar Monaten traf ich einen Indigenen in der kolumbianischen Pazifik-Provinz Choco. Ich fragte ihn, in Erwartung einer positiven Antwort, wie er über den Friedensprozess in seinem Land denkt. Er antwortete mir: „Welchen Frieden, wir sind seit 500 Jahren im Krieg.“ Am Sonntag gibt es übrigens den Internationalen Tag der Indigenen. Liebe Ureinwohner Amerikas: Herzlichen Glückwunsch, wären wir Euch doch nie begegnet.

