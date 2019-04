Unbequem und doch erfolgreich

Ein unbequemer Denker und Zeitgenosse war Frühlings-Intendant Thorsten Schmidt schon immer, wobei das nicht menschlich-emphatisch zu verstehen ist, sondern programmatisch. Er tut, was ein Mann in seiner Position tun muss, wenn er davon ausgeht: dass Kunst und Alltag in einem steten Spannungsverhältnis stehen, dass gesellschaftliche Fragestellungen und moralische Orientierung miteinander verknüpft werden müssen, schließlich dass sozial Brisantes in die Sphären der Kunst übertreten darf und soll und, ja, muss.

Dass es ihm im 23. Jahrgang zusammen mit Programmmacher Michael Gassmann erneut gelungen ist, diese Ansprüche mit einer Magnetwirkung auf das Publikum zu verbinden und einen neuen Publikumsrekord aufzustellen – es gehört zu den Mysterien am Neckar. Denn der „Frühling“ macht es sich bei der Erreichung selbstgesteckter Ziele durchaus nicht leicht. Mit dem ungeheuer aufwendigen Musiktheater „Castor&&Pollux“ etwa wurde ein immenser Aufwand samt Promo-Maschinerie betrieben. Das Gedanken- und Bildergebäude um das Projekt war gigantisch. Die Fragestellung zur Unsterblichkeit und Künstlichen Intelligenz brandaktuell und interessant.

Doch ohne nun über den ästhetischen (Miss-)Erfolg ein Wort zu verlieren: Die knapp zehn Vorstellungen in der winzigen Alten Aula erreichten dennoch gerade mal 1100 Menschen. Das ist nicht einmal ein ausverkauftes Mannheimer Opernhaus. Insofern: Wer es sich so schwer macht und trotzdem Erfolg hat, verdient den höchsten Respekt. Hut ab!

