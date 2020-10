Unbequem und unverzichtbar

Sie sind lästig, ja, natürlich. Aber seit diesem Wochenende in Mannheim, schon seit Freitag in Heidelberg führt kein Weg daran vorbei: Hier muss man an stark belebten Stellen in den Innenstädten nun auch auf der Straße Masken tragen. Das gehört zu den Maßnahmen, die immer stärker grassierende Corona-Pandemie einzudämmen.

Gravierende Einschnitte bei privaten Treffen, heftige Abstriche bei der Gastronomie, bei Sport und Kultur, kaum Veranstaltungen – der Schutz vor dem Virus verlangt uns allen viel ab.

Die Maskenpflicht nun auch im Freien ist nicht nur für jeden Einzelnen unbequem. Sie verändert auch unser Zusammenleben, weil man ein Lächeln nicht mehr sieht, Mimik nicht wahrnehmen kann, ja man manche eigentlich gute Bekannte mit Maske im Vorübergehen gar nicht erkennt, nicht grüßt.

Aber weil sich das Virus durch kleinste, in der Luft schwebende Partikel, den sogenannten Aerosolen, verbreitet, sind Masken eben ein wichtiger Schutz. Und den brauchen wir. Nach dem „Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst“ vom März ist Bundeskanzlerin Angela Merkel an diesem Wochenende noch deutlicher geworden. Sie sprach warnend von „einer sehr ernsten Phase“ der Corona-Pandemie und appellierte nachdrücklich an die Bürger, die Regeln einzuhalten.

Doch das tun leider nicht alle. Das war bisher schon in öffentlichen Verkehrsmitteln, vor allem an Haltestellen ein Problem. Im Gegensatz zu Heidelberg, wo überall in der Altstadt Schilder auf die Maskenpflicht hinweisen, hat Mannheim das jetzt versäumt. Eine Stichprobe am Samstag zeigt, dass auf den Mannheimer Planken maximal 70 Prozent, auf der Breiten Straße höchstens 40 Prozent der Menschen Masken tragen. Besonders junge Männer setzen sich mit einer Mischung aus Arroganz und Ignoranz darüber hinweg. Da hilft jetzt nur, schnell und strikt zu kontrollieren und durchzugreifen. Denn wie gesagt: Die Pandemie-Lage ist sehr ernst – es hat aber leider noch nicht jeder begriffen.

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 18.10.2020