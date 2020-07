Unbequeme Realität

Die ZDF-Dokumentation „Zwei Quadratkilometer Stress – Hilfe für einen Stadtteil“ hat in Mannheim Aufsehen erregt. Sicherlich, das Konzept der Serie „37 Grad“ ist so angelegt, dass sie lediglich schlaglichtartig einen Teil des Lebens beleuchtet, den ansonsten niemand sehen möchte. Das ist auch ein ausgesprochen verdienstvoller Anspruch dieser in der Vergangenheit bereits mehrfach preisgekrönten

...