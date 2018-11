Unbürokratische Lösung

Viel ist darüber gemutmaßt worden, dass gerade weniger begüterte Familien die direkten staatlichen Transfers für ihre Kinder doch eh nur in Alkohol und Zigaretten umsetzen würden.

Dieses Vorurteil hat eine Studie nun anhand des Kindergeldes zumindest teilweise revidiert. Bei steigendem Kindergeld, so die zentrale Erkenntnis, wird auch der Kita-Besuch des Nachwuchses wahrscheinlicher. Wahr ist aber auch, dass ganz arme Familien, also die mit Hartz IV, gar nicht vom Kindergeld profitieren, weil es mit ihrer Grundsicherung verrechnet wird. Obendrein bleibt offen, ob das Kindergeld wirklich im vollen Umfang an die Kinder geht.

Die zentrale Schlussfolgerung der Studienautoren sollte dadurch aber nicht entwertet werden. Schon seit Jahren machen sich Sozialverbände für eine einkommensabhängige Kindergrundsicherung stark, die alle staatlichen Leistungen für Kinder zusammenfasst. Die Autoren der Studie sprechen nun von der Notwendigkeit eines „Teilhabegeldes“, was auf das Gleiche hinausläuft.

Sinnvoll ins Werk gesetzt wäre eine solche Grundsicherung auch dazu geeignet, dass sie den Kindern tatsächlich komplett zugutekommt. Dafür braucht die Bundesregierung nur die alte Idee einer Chipkarte neu zu beleben, die vor Jahren im Zuge des Teilhabe- und Bildungspakets für Kinder in einkommensschwachen Haushalten geboren, aber aus fadenscheinigen Gründen wieder beerdigt wurde. Über eine solche Chipkarte könnten unbürokratisch und zweckgebunden sämtliche Transfers abgerufen werden.

