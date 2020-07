Unerträglich

Die Schilderungen sind schwer auszuhalten. Was Flüchtlinge aus den Auffangzentren der Europäischen Union berichten, hat nichts mit dem Versprechen zu tun, Asylsuchende menschenwürdig aufzunehmen. Auch fünf Jahre nach dem Schicksalsjahr 2015 hat die Gemeinschaft bestenfalls „Ansätze“ für ein neues Asylrecht zu bieten. Aber nicht einmal dafür eignen sich die griechischen Inseln. Denn was dort passiert, ist eine Katastrophe, die einer der Humanität verpflichteten Gemeinschaft unwürdig ist. Natürlich gibt es Überlegungen, erste Konzepte. Aber nichts davon kann die Situation an den Außengrenzen der Gemeinschaft entspannen. Dass Hilfesuchende auf ihrem Weg aus den Kriegsregionen aus Elend und Not ihr Heil im vermeintlichen Paradies Europa suchen, kann ihnen kaum jemand verübeln. Aber selbst wenn ihr Wunsch nach Schutz in den Mitgliedstaaten zurückgewiesen werden muss, gibt es kein Recht, sie derart brutal und unmenschlich zu behandeln, wie dies dort geschieht. Hilfe scheint nicht in Sicht. Die EU-Kommission wartet mit einem Vorschlag ab. Deutschland hat auch kaum Chancen, unter seiner Ratspräsidentschaft eine Lösung durchzusetzen. Dennoch darf sich niemand mit Bildern wie jenen von den griechischen Inseln jemals abfinden.

Die Partnerschaft mit den Herkunftsländern wird ebenso dringend gebraucht wie eine internationale Allianz zur Beendigung der Kriegshandlungen in Syrien oder Afghanistan. Das sagt sich leicht, es erweist sich als nahezu unmöglich. Weil die an den bewaffneten Auseinandersetzungen Beteiligten gar kein Interesse daran haben, Europas Probleme zu lösen.

