Unflexibel

Das Problem im Streit um den EU-Haushalt besteht darin, dass alle irgendwie recht haben. Als die Staats- und Regierungschefs beschlossen, 1,8 Billionen Euro zur Bewältigung der Covid-19-Folgen und für den Haushalt ab 2021 auszugeben, war bereits absehbar, dass dies den anderen EU-Gremien niemals reichen würde. Doch während einige Premierminister den Druck von der heimischen Basis im herannahenden Wahlkampf fürchteten, suchten die Abgeordneten nach Wegen, alle dringenden Zukunftsaufgaben zu finanzieren, die ihnen ständig neu aufgetragen werden.

Die EU-Kommission bemühte sich als Brückenbauer und scheiterte furios. Somit stehen sich alle Beteiligten gerade mehr oder minder unversöhnlich gegenüber und laufen sehenden Auges in eine finanzielle Katastrophe hinein, wenn der Wiederaufbaufonds ebenso wenig zustande kommt wie der Haushaltsentwurf. Sollte das Paket nicht bis zum Jahresende fertig werden, müsste die Gemeinschaft in der größten Krise ihrer Geschichte mit dem Geld in Höhe des Vorjahres auskommen.

Dass sich nun die Spitze der Unionsabgeordneten gegen Forderungen nach mehr Geld ausspricht, soll überhöhte Erwartungen eingrenzen. Das ist auch richtig, weil es Spielräume gibt – beispielsweise durch Gelder, die nicht abgerufen wurden. Hier deutet sich ein Kompromiss an, den alle dringend brauchen. Tatsache ist nämlich auch, dass für die großen Zukunftsherausforderungen in überraschendem Ausmaß Kürzungen vom EU-Gipfel vorgenommen wurden. Abgesehen von Corona geht es um den Klimaschutz und die Frage, ob die EU künftig noch Finanzmittel für Projekte ausgeben soll, die dem Ziel der Klimaneutralität entgegenstehen.

Aber es muss auch genügend Reserven für andere Vorhaben geben – von der Forschung über die Gesundheit bis hin zum Austauschprogramm Erasmus+. Denn irgendwann werden die Beschränkungen wegen des Coronavirus ja wohl ein Ende haben. Und dann müssen die Versäumnisse bei den Bildungsprojekten aufgeholt werden.

In diesem Zusammenhang stößt allerdings bitter auf, wenn in einigen Bereichen weiter so getan wird, als sei nichts passiert. Die nahezu ungekürzte Fortschreibung des Haushalts im Bereich der Landwirtschaft ist beispielsweise ein solches Ärgernis. Die Gemeinschaft hat auch nach dem Ausscheiden der Briten und im Angesicht der Krise nicht gelernt, einen flexiblen Etat aufzustellen, der kreative Möglichkeiten bietet, um flexibel genutzt zu werden. Das wird sich in den kommenden Jahren rächen.

