Ungarn expandiert

Für Viktor Orbán ist die Europawahl noch nicht zu Ende. Der ungarische Premierminister, der im Vorfeld der Mai-Abstimmung einen Schulterschluss mit den italienischen Rechtspopulisten und den französischen Rechtsextremisten gesucht hatte, vergrößert seinen Einfluss in Brüssel. Das ist zumindest sein Plan.

Da kam ihm Ursula von der Leyen gerade Recht. Dass der Ungar die deutsche CDU-Ministerin uneigennützig unterstützte und dann auch noch für weitere Zustimmung aus den übrigen Visegrád-Staaten sorgte, hat seinen Hintersinn. Orbán ist mitnichten zu europäischer Einsicht gelangt. Er arbeitet an einer Wende hin zu einer konservativ-nationalen und protektionistischen Union.

Die europäischen Christdemokraten, die ihn eigentlich rauswerfen wollten, braucht er als Deckmäntelchen. Deshalb geht er nun – wie schon so oft – in Details auf sie und die übrige EU zu, um sie anschließend in seinem Sinne zu verändern. Der von vielen befürchtete Rechtsruck, der bei der Europawahl ausgeblieben ist, soll nachgeholt werden. Die Instrumente dafür sind Absprachen, Abhängigkeiten und Unterwanderung.

Für die künftige Kommissionspräsidentin von der Leyen wird die Arbeit mit Ungarn als Partner kein leichter Job werden. Das überschwängliche Lob aus Budapest ist eher eine Last denn eine Erleichterung.

Auch die neue Kommission muss – ebenso wie die europäische Volksvertretung – Verstöße gegen die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit verfolgen und ahnden. Orbán ist kein Freund dieser Europäischen Union, sondern ein geschickter Stratege, um ihr zu schaden. Das sollte von der Leyen wissen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.08.2019