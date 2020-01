Die 3. Liga ist ein seltsamer Ort. Abgestürzte Traditionsclubs wie der SV Waldhof, die sich jahrelang durch die Mühlen des Amateurfußballs gequält haben, wähnen sich hier zunächst wie in einem kleinen Paradies. Fernsehgelder von über einer Million Euro, Live-Übertragungen auf MagentaSport und in den dritten Programmen, bundesweite Beachtung durch die ARD-Sportschau, namhafte Gegner, ein interessanter Wettbewerb.

Aber wenn der Zauber des Anfangs verflogen ist, wird schnell klar, dass die 3. Liga nur eine Durchgangsstation bleiben kann. Das gilt erst recht für die Absteiger aus der 2. Liga, denen die Einnahmen in der untersten deutschen Profiklasse radikal wegbrechen. Ein Beispiel: Der 1. FC Heidenheim bekommt in dieser Zweitliga-Saison über 13 Millionen Euro aus dem Fernsehtopf, in der 3. Liga wären es rund 90 Prozent weniger. Diese unheilvolle Diskrepanz hat in der jüngeren Vergangenheit bereits einigen Vereinen das Genick gebrochen: Der FSV Frankfurt etwa wurde nach dem Abstieg aus der 2. Liga im Jahr 2016 direkt in die Regionalliga durchgereicht, in der die Hessen seitdem herumdümpeln.

Dass die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen 2. und 3. Liga so monumental groß sind, verstärkt den Anreiz zum Draufgängertum. Etliche Clubs gehen über Gebühr ins finanzielle Risiko, um den Aufstieg zu schaffen – aber wenn der sportliche Erfolg ausbleibt, geraten die Etats schnell in eine kaum noch zu kontrollierende Schieflage.

Um diesen Missstand zu beheben, gibt es mittelfristig nur eine Lösung: Eine Angleichung der Einnahmensituation zwischen 2. und 3. Liga. Auf dem Weg dahin darf es keine Denkverbote geben: Auch nicht eine Übernahme der Klasse durch die für die beiden Bundesligen zuständige DFL vom DFB. Dann stünde auch die 3. Liga unter dem Dach des bewährten Solidarprinzips im deutschen Profifußball, wenn es um die Verteilung der Fernsehgelder geht. Und wäre kein Bittsteller am Katzentisch mehr.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.01.2020