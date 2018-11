Unklarer Kurs

Innenminister Thomas Strobl (CDU) kündigt weitere Konsequenzen aus dem Gruppenvergewaltigungsfall in Freiburg an. Nachdem gegen den Hauptverdächtigen ein vor der Tat ausgestellter Haftbefehl zu spät vollstreckt wurde, hat sich Strobl jetzt vor allem diesem Themenkomplex gewidmet. Ob die von ihm geplante einheitliche Erfassung von Haftbefehlen in den einzelnen Polizeipräsidien und eine stärkere Kontrolle des Verfahrens dazu beitragen, dass sich Fälle wie in Freiburg nicht wiederholen, kann nicht seriös beantwortet werden.

Allerdings muss sich auch die Staatsanwaltschaft Freiburg die Frage stellen, warum der Hauptverdächtige, ein syrischer Flüchtling, nicht früher verurteilt wurde. Schließlich lagen gegen ihn 29 Delikte seit seiner Einreise vor. Hier ist das Justizministerium gefragt, das bereits eine Überprüfung angekündigt hat. Strobl plant nun, im ganzen Land intensiver gegen Sexualstraftaten vorzugehen. Dass er 2019 Sexualstraftaten zum Schwerpunkt der Polizeiarbeit machen will, ist menschlich nachvollziehbar, jedoch etwas aktionistisch. So werden im Südwesten 80 Prozent der Sexualstraftäter gefasst – was im Verhältnis zu anderen Delikten sehr viel ist. Zum Vergleich: Zuletzt lag die durchschnittliche Aufklärungsquote aller Straftaten bei 60 Prozent.

Grün-Schwarz gibt in der Sicherheitspolitik kein gutes Bild ab. Erst prescht Strobl mit der Verschärfung des Polizeigesetzes vor, was vom Koalitionspartner barsch zurückgewiesen wird. Jetzt haben die Grünen ein eigenes Sicherheitspapier erarbeitet und setzten andere Akzente. Unabhängig vom Freiburger Fall bleibt die Frage: Wohin steuert Grün-Schwarz in der Sicherheitspolitik?

