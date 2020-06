Unlösbare Konflikte

Mit ihren schrittweisen Corona-Lockerungen hat die grün-schwarze Regierung zuletzt oft für Verwirrung gesorgt. Die meisten Bürger haben inzwischen den Überblick verloren über die unterschiedlichen Regelungen für verschiedene Lebensbereiche. Da fragen sich Eltern durchaus zu Recht, warum für ihre Kinder Schule nicht möglich ist, wenn Restaurantbesuche oder Hotelaufenthalte gehen. Dann hat in Baden-Württemberg die nebenbei als CDU-Spitzenkandidatin wahlkämpfende Kultusministerin Susanne Eisenmann mit ihren Ankündigungen Erwartungen geweckt, die in der Realität nicht erfüllbar waren. So ähnlich ist es jetzt auch wieder mit der Zusage, Ende Juni alle Kitas und Grundschulen zu öffnen. Dass ein Normalbetrieb nicht möglich ist, zeigt schon der Hinweis, dass bis zu 40 Prozent der Erzieherinnen und Lehrer zur Risikogruppe gehören – und vom Präsenzunterricht freigestellt sind. Es ist höchste Zeit, dass die Einstufung ohne Attest abgeschafft wird und alle großzügigen Vorgaben auf den Prüfstand kommen. Hausärzte verzichten in der Regel ja auch nicht auf die Behandlung von Patienten, nur weil diese den 60. Geburtstag schon gefeiert haben.

Wohlfeil ist die Forderung nach klaren Konzepten und möglichst viel Präsenzunterricht für das nächste Schuljahr. Derzeit sinken die Ansteckungszahlen rapide. Ob das beim Neustart Mitte September auch noch so ist, weiß niemand. Deshalb ist Vorsicht angebracht. Nur hat das Schulwesen so viele Beteiligte, dass man dort nicht alle paar Wochen das Ruder einfach um 180 Grad drehen kann. In der Elternschaft gibt es eben nicht nur die Forderung nach schneller Öffnung, sondern weiter die Angst vor einer Ansteckung. Bildungspolitik hat auch bei Corona unlösbare Widersprüche.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.06.2020