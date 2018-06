Anzeige

Heute ist Weltflüchtlingstag. Flucht, Vertreibung, aber auch Migration aus Armut werden die Zukunft prägen, neben dem Klimawandel, der alles noch verstärkt. Der Trend geht Richtung Abwehr. Hohe Zäune an den Grenzen zu Mexiko, Ungarn und Ceuta. Wasserleichen im Mittelmeer. Rettungsschiffe, die keinen Hafen finden. Natürlich muss das Geschehen geordnet werden. Aber Augen, Ohren, Türen zu, das löst nichts.

Aktuell bestehen die Konflikte innerhalb Europas darin, dass das eine Land dem anderen die Flüchtlinge zuschieben will. Das ist das allerunterste Niveau eines Kontinents, der an sich einmal einen aufgeklärten Anspruch hatte. Afrika hat heute 1,2 Milliarden Einwohner, über zwei Milliarden werden es bald sein. Das eigentliche Problem kommt noch. Aber schon bei der ersten Herausforderung fällt Europa auseinander, ergehen sich Politiker in Populismus, verlieren Regierungen ihre Stabilität.

Das Schlimmste ist der frühe Verlust an Menschlichkeit. Skrupellose Räuber und Schlepper an den Fluchtrouten. Staaten, die mit den Unglücklichen pokern. Parteien, die mit der Angst arbeiten. In Deutschland interessiert einige Kreise ein Mord nur noch, wenn ein Flüchtling tatverdächtig ist. Der Ministerpräsident einer sich christlich nennenden Partei spricht von „Asyltourismus“, als gehe es in die Sonne, und merkt seiner Verirrung nicht einmal. Trump lässt simple Grenzübertritte in Sandalen als Straftat verfolgen, wie früher nur die DDR. Und nimmt Eltern ihre Kinder weg. Es sind schon jetzt viele Kulturbrüche. Wenn das so weitergeht, wird die Welt, auch die deutsche, ein sehr ungemütlicher Ort.