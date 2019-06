Unnachgiebig

Immerhin, Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam hat das umstrittene Auslieferungsgesetz vertagt und sich sogar entschuldigt. Der Druck war dann doch zu groß geworden, mehr als eine Million Hongkonger hatten auf den Straßen dagegen protestiert, ausländische Wirtschaftsvertreter, Politiker und Menschenrechtler sich extrem besorgt gezeigt.

Offensichtlich dämmerte da Lam, dass Hongkongs Ruf als internationale Wirtschaftsmetropole unwiderruflich Schaden nehmen würde, wenn demnächst Verdächtige an China ausgeliefert worden wären. In ein Land, das von Kommunisten regiert wird und wo ein fairer Prozess nicht zu erwarten ist. Anders als – bisher – in Hongkong.

Formal gehört die ehemalige britische Kolonie seit 1997 zwar zu China, allerdings unter der Garantie, dass die Stadt 50 Jahre lang, bis 2047, autonom bleibt. So konnte sich die Sieben-Millionen-Einwohner Metropole zu einem demokratisch-marktwirtschaftlichen Vorposten entwickeln, den Unternehmen weltweit für ihre Geschäfte in der asiatischen Region nutzen.

Mit dem Auslieferungsgesetz hätte sich Hongkong China ausgeliefert. Endgültig. Doch die politischen Freiheiten bröckeln auch so. Immer deutlicher hat Peking in den vergangenen Jahren den Zugriff verstärkt und sich zuletzt sogar ganz unverhohlen in die Politik eingemischt. Überhaupt sitzen in der Regierung handverlesene Leute, und Lam gehorcht den Strippenziehern in Peking.

Hongkongs Regierungschef wird von einem Gremium gewählt, das mehrheitlich loyal zu Peking steht; eine geplante Reform, die den Bürgern das Wahlrecht zugesprochen hätte, scheiterte bereits vor Jahren. Je lauter Hongkong aber nach Unabhängigkeit ruft, desto stärker demonstriert China seine Unnachgiebigkeit: Ein freies Hongkong wird es niemals geben, nichts fürchten die Kommunisten mehr als Unruheherde in ihrem Riesenreich, was zur Destabilisierung und damit womöglich dem Umsturz des Regimes führen könnte.

Die Chinesen überlassen nichts dem Zufall, auch und gerade in Hongkong nicht. Mit geostrategischem Geschick und manchmal subtil verleiben sie sich die Stadt ein. Das Verbindungsbüro, das Peking in Hongkong unterhält, kauft nach und nach die Buchläden auf – und da sind dann nur noch die von den Kommunisten zensierten Bücher zu finden; auf den Straßen ist immer häufiger Putonghua, Hochchinesisch, zu hören anstelle des eigentlich in Hongkong gesprochenen Kantonesisch. Und unter großem Applaus wurden zuletzt eine neue Brücke und eine Eisenbahnlinie eingeweiht, die Hongkong mit Festland-China verbinden, wobei kaum jemand davon Notiz nahm, dass künftig chinesische Polizisten auf Hongkonger Boden die Passabfertigung vornehmen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.06.2019