Unnötig kompliziert

Es ist ein Konflikt. Darüber sind sich „MM“-Leser und Christian Böttcher, Sprecher des Bundesverbands des Deutschen Lebensmittelhandels, einig. Nachbarschaftliche Hilfe ist eines der wichtigsten Mittel, um die Risikogruppen vor der Infektionsgefahr mit dem Coronavirus zu schützen – dazu gehört, für sie mit einkaufen zu gehen. Eigentlich ein einfacher Weg. Auf der anderen Seite fühlen sich Supermärkte jedoch gezwungen, auf Hamsterkäufe mit Mengenbeschränkungen zu reagieren. Und auch das macht Sinn, denn niemand soll zu kurz kommen. Trotzdem ist es ein Konflikt, der ganz einfach zu lösen wäre: mit Sensibilität und Spontanität.

Man hört immer wieder: Krisen-Zeiten machen erfinderisch. Also warum nicht direkt reagieren, wenn dieses Problem in einer Filiale auftritt? Besonders, wenn es seitens des Bundesverbands des Deutschen Lebensmittelhandels keine allgemeingültige Regelung gibt und jeder Marktleiter frei entscheiden kann, dürfte es hier kaum Schwierigkeiten geben. Im Rewe-Center in Feudenheim hängt an den Regalen für Aufbackbrötchen ein Zettel mit dem Hinweis „Maximal drei Artikel“. Ein kleines Sternchen darunter mit der Ergänzung „Nachbarschaftshilfe ausgenommen“ würde ausreichen. Ob zusätzlich ein Bestellzettel oder eine Bescheinigung notwendig ist, könnte jeder Geschäftsführer individuell festlegen. Es muss nur offen kommuniziert und bei jedem Kunden einheitlich umgesetzt werden. Denn ja, Sie sollen helfen. Und ja, auch die Supermärkte müssen dabei unterstützen. Das deutlich zu machen, ist wichtig in Zeiten, in denen sonst vieles unsicher ist.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.04.2020