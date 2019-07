Unnötiges Hickhack

Dass Mannheim die Nachrichten bundesweit mitbestimmt, kommt nicht häufig vor. Die Meisterschaft der Eishockey-Adler, der Aufstieg der Waldhof-Buben – das waren zuletzt Themen, die zumindest sportaffine Menschen in ganz Deutschland registrierten. Seit Mittwoch weiß nun jeder, dass Mannheim mit einiger Sicherheit als erste Stadt Bußgelder gegen demonstrierende Schüler verhängt hat.

Das zahlt nicht auf die Marke ein. „Mannheim auf Klimakurs“ – mit diesem Motto kämpft die Verwaltung für mehr Klimaschutz. Die Strategie ist vorbildlich, konterkariert aber die Geldstrafen für Schüler. Das hat die Stadt nun offensichtlich erkannt und rudert zurück. Offensichtlich ist ihr das mediale Rauschen, ausgelöst durch diese Zeitung, zu viel geworden. Jedenfalls klingt ihre Begründung, warum sie die Bußgelder erst verhängt hat und sie nun – „nach umfassender Prüfung“ – wieder kassiert, ziemlich dünn. Und: Die Stadt schiebt den Schwarzen Peter jetzt elegant an die Schule zurück.

Das Hickhack zeigt, was es nun braucht: erstens einen einheitlichen Umgang von Schulen und Behörden mit demonstrierenden Schülern. Zweitens ein Signal der Politik in Sachen Klimaschutz, ein Aufbäumen, ein Bruch mit der „Wir schauen erst mal“-Einstellung. Das würde die Demonstrationen – zumindest zu Schulzeiten – überflüssig machen. Drittens liegt der Ball auch bei den Mädchen und Jungen: Sie müssen in den Ferien und danach an Nachmittagen außerhalb der Schulzeiten auf die Straße („Friday afternoon for Future“). Schaffen sie das mit ähnlich hohen Teilnehmerzahlen, haben sie ein für alle Mal klar gemacht, dass es ihnen tatsächlich um das Klima geht – und ihren Kritikern das schärfste Argument genommen. Viertens: Es wird Zeit, dass sich viel mehr Erwachsene – Bürger und Entscheidungsträger – mit dem Nachwuchs solidarisieren. Nicht hunderte müssten für das Klima durch die Straßen ziehen. Tausende. Zehntausende.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 19.07.2019