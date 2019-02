Unsägliche Posse

Es war wie bei dem Märchen „Kaisers neue Kleider“: Eine Künstlerin bohrt einfach so, ohne Rücksprache mit der Baurechtsbehörde, ein Loch in ein städtisches Gebäude. Eine Aufsicht über die Kunsthalle, die dieses Treiben verhindert, gibt es seinerzeit erkennbar nicht. Als sie dieses Nichts wortreich und esoterisch angehaucht erklärt, hängen ihr viele Bürger und Kommunalpolitiker an den Lippen. Und dann muss es auch noch die Feuerwehr bewachen. . . Diese Posse bringt Mannheim in den Jahren 2006/07 bundesweit ironische, ja spöttische Schlagzeilen ein.

Jetzt endlich ist dieser absurde, über drei Instanzen geführte Rechtsstreit endlich beendet. Der Bundesgerichtshof urteilte: Ja, man darf ein „Loch“ abreißen. Alles andere hätte man mit gesundem Menschenverstand auch nicht begriffen.

Doch so einfach ist es nicht. Ein Eigentümer kann keineswegs automatisch mit seinem Gebäude oder Kunstwerk machen, was er will. Auf den zweiten Blick zeigen die Urteilsgründe, dass nur abgewogen formulierende Richter der unteren Instanzen Mannheim die Blamage erspart haben, für ein „Loch“ Schadensersatz zahlen oder es wieder herstellen zu müssen. Sie nahmen jene Interessenabwägung vor, die der Bundesgerichtshof nun zwingend vorschreibt. Mannheim hat dadurch Glück gehabt. Aber für „Kunst am Bau“ werden die Zeiten schwerer, wenn ständig eine Abwägung mit dem Urheberrecht droht.

Freitag, 22.02.2019