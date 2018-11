Unseriös wie Trump selbst

Zwei Jahre lang zehrte Donald Trump von dem mühseligen Wiederaufbau der US-Wirtschaft nach der „großen Rezession“ durch Präsident Barack Obama. Auf dem Arbeitsmarkt und an der Börse strich er die Lorbeeren ein, die eigentlich sein Vorgänger verdient hatte. Langsam, aber sicher machen sich aber nun die Konsequenzen von Trumps eigener Wirtschaftspolitik bemerkbar. Etwa von den Steuergeschenken an Spitzenverdiener und Unternehmen, die zwei Billionen Dollar zum ohnehin schon gewaltigen Schuldenberg der USA hinzufügen. Und auch vom Handelsprotektionismus, dessen Strafzölle Produkte unnötig verteuern.

Gerade die Zölle schlagen jetzt bei den amerikanischen Autobauern voll durch. Die Verluste durch die Mehrkosten beim Einkauf von Stahl und Aluminium sind erheblich, ebenso die Verunsicherung, welche die US-Handelspolitik für den Absatz bedeutet. Die Zeche zahlen einmal mehr die Arbeiter im sogenannten Rostgürtel Amerikas. Denen hatte der selbst ernannte „größte Job-Präsident aller Zeiten“ das Blaue vom Himmel versprochen. Er werde nicht nur die bestehenden Jobs sichern, sondern verlorengegangene zurückbringen. Amerika werde vom Siegen müde werden.

In den Ohren der vom Kahlschlag bei General Motors betroffenen Arbeiter muss das wie blanker Hohn klingen. Sie sind die ersten Opfer der Trump-Wirtschaft, die so unseriös ist wie der Präsident selbst. Unklar bleibt, ob die Entwicklung in der Branche eine Ausnahme oder der Auftakt eines Abschwungs ist. Zu glauben, dass eine solche Wirtschafts- und Fiskalpolitik ohne Konsequenzen bleibt, dürfte sich in jedem Fall als Wunschdenken erweisen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.11.2018