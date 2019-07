Unsinniger Kahlschlag

Die Debatte über zu viele Krankenhausbetten taucht in Deutschland in regelmäßigen Abständen auf. Neu an der aktuellen Bertelsmann-Studie ist, dass darin eine konkrete Zahl genannt wird. Und die muss Ängste wecken. Denn wenn die Experten mehr als die Hälfte der allgemeinen Kliniken in Deutschland für entbehrlich halten, dann suggeriert das, dass sie auch tatsächlich verschwinden werden.

Mehr Sachlichkeit wäre angebracht. Richtig ist, dass Patienten mit speziellen Leiden besser in Kliniken aufgehoben sind, die über viel Erfahrung damit verfügen. Schon vor geraumer Zeit kam zum Beispiel eine Untersuchung der AOK zu dem Schluss, dass das Risiko unerwünschter Folgeoperationen in Einrichtungen mit weniger als 50 Hüftgelenk-Implantationen pro Jahr um über ein Drittel höher liegt als in Krankenhäusern, die jährlich mindestens 1000 solche Eingriffe vornehmen. Weniger Kliniken sind in diesem Falle also ein Mehr an Versorgungsqualität.

Auf der anderen Seite braucht es eine Grundversorgung, insbesondere in dünn besiedelten Regionen. Die Daseinsberechtigung solcher kleiner Häuser ließe sich weiter steigern, würden die weitgehend starren Grenzen zwischen ambulanter und stationärer Versorgung verschwinden. Eine Zahl in die Welt zu setzen, die einem Kahlschlag der Krankenhauslandschaft gleichkommt, ist jedenfalls unsinnig und widerspricht dem Verfassungsanspruch gleichwertiger Lebensverhältnisse, den die Bundesregierung erst jüngst mit ihrem Konzept zur Stärkung ländlicher Regionen beschworen hat.

