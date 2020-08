Unsinniger Streit

In Brüssel ist man bescheiden geworden. Die Europäische Kommission, die die Handelsgespräche mit den Vereinigten Staaten führt, ist schon froh, wenn die Strafzölle für europäische Produkte nicht erhöht, sondern „nur“ umverteilt werden. Warum man damit zufrieden sein sollte, wird allerdings nicht erkennbar.

Dieser Karussell-Mechanismus ist besonders perfide, weil er die Unternehmen in großer Unsicherheit hält. Niemand weiß, ob er mit seinen Produkten beim nächsten Mal auf die US-Liste gerät. Das Ärgernis ist nicht nur die bewusste Absicht, mit der Washington europäische Betriebe beschädigt, sondern ganz generell, dass diese Liste überhaupt existiert.

Zwar hat die Welthandelsorganisation die staatlichen Garantien für Airbus als verbotene Wettbewerbshilfe gebrandmarkt – aber eben auch die US-Zahlungen für Boeing als im gleichen Maße unfair eingestuft. Beide Seiten haben sich somit im gleichen Ausmaß schuldig gemacht. Das reicht, um zu fairen Praktiken zurückzukehren. Aber das ist nicht der Stil des amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Wenn er die Europäer beschädigen kann, tut er es. Das gilt für den Flugzeugstreit ebenso wie für die Pipeline Nord Stream 2, wo er Deutschland vorhält, sich in die Abhängigkeit Moskaus zu begeben, das politischen Druck mit dem Gashahn machen könnte. Als ob das etwas anderes wäre als die Trumpsche Politik mit Strafzöllen.

Die EU-Kommission läuft seit Jahren gegen diesen törichten Protektionismus Sturm, der nichts anderes bewirken soll, als US-Unternehmen, Farmer und Dienstleister vor europäischer Konkurrenz zu schonen. Warum man jedoch eine Wettbewerbsverzerrung bei Flugzeugen mit Strafzöllen auf Marmelade sanktionieren muss, kann nicht einmal Trump seinen Wählern erklären.

Die Spirale dreht sich immer schneller und beschädigt die Wirtschaft auf beiden Seiten des Atlantiks. Europa hat bereits eingelenkt, nicht nur was die Subventionen für Airbus betrifft. Die Union war sogar bereit, sich in Sachen fairer Handel an die Seite der Vereinigten Staaten gegen China zu stellen. Brüssel hat außerdem angeboten, die von der WTO festgelegten Zölle für US-Autos in Europa zu senken, wenn die USA dafür auf höhere Importabgaben für europäische Fahrzeuge verzichten.

Doch diese amerikanische Regierung will nicht reden. Das ökonomische Weltbild des US-Präsidenten ist einfach gestrickt: America first. Dass diese Politik in der Praxis auch Risiken für seine eigenen Betriebe beinhaltet, ignoriert Trump und macht weiter. Bis zu dem Tag, an dem er hoffentlich bald abgewählt wird.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.08.2020