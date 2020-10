Unsympathen aus Ingolstadt

Bekannt wurde Michael Henke als Langzeit-Assistent von Trainer Ottmar Hitzfeld bei Borussia Dortmund in den 90er Jahren. Nach etlichen weitgehend erfolglosen Stationen in verantwortlicher Position, unter anderem als Trainer beim 1. FC Kaiserslautern 2005, hat es den mittlerweile 63-Jährigen als Sportchef zum Drittligisten FC Ingolstadt verschlagen. Schlagzeilen macht Henke in Bayern aber nicht mit erfolgreicher sportlicher Arbeit, sondern mit peinlichen Aussetzern abseits des Platzes. Man wird den Eindruck nicht los, dass er und Trainer Tomas Oral alles daran setzen, zum größten Unsympathen-Duo im deutschen Profifußball aufzusteigen.

Am Dienstagabend trat Henke Lauterns Trainer Jeff Saibene nach Abpfiff von hinten an den Fuß. Eine solche unentschuldbare Undiszipliniertheit in exponierter Funktion müsste für einen Rauswurf eigentlich schon genügen – man denke nur an die Causa Norbert Meier/Albert Streit, die den Trainer den Job kostete. Dass Henke im Anschluss aber auch noch allen Ernstes behauptete, die Aktion sei nur „freundschaftlich“ gemeint gewesen, während Saibene seinen Zorn über den Tritt das Fairplay nur mühsam kontrollieren konnte, schlägt dem Fass den Boden aus.

Henkes Ausraster am Betzenberg steht zudem in einer unschönen persönlichen Tradition. Als FCK-Trainer beleidigte er einst Spieler des DFB-Pokalgegners RW Erfurt als „Scheiß-Ossis“. Oder das Beispiel aus dem vergangenen Juni, als der SV Waldhof das richtungsweisende Top-Spiel in Ingolstadt unter skandalösen Umständen verlor. Schiedsrichter Robert Kempter gab ein reguläres Tor der Mannheimer zunächst, um es dann unter mysteriösen Umständen wieder abzuerkennen. Trainer Oral und Henke konnten allerdings keine Ungerechtigkeit erkennen – und pöbelten stattdessen gegen kritische Journalisten und die Waldhof-Verantwortlichen. Unsäglich.

Wenn schon Ingolstadt nicht die personellen Konsequenzen aus dem jüngsten Henke-Eklat am Betzenberg zieht, muss wenigstens der DFB aktiv werden. Nachtreten wird ja auch mit einer Roten Karte und daraus resultierender Sperre bestraft, wenn es während des Spiels geschieht.

