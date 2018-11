Er ist der Gegenentwurf zu all den schneidigen jungen Trainern, die zurzeit das Fußballgeschäft erobern: Irgendwie flog der „authentische Kauz“ („taz“) Horst Hrubesch immer ein bisschen unter dem Radar der Öffentlichkeit – aber fast alles, was er mit seiner vermeintlich altmodischen Herangehensweise anpackte, verwandelte sich in Erfolg. Der Hobby-Angler und Pferdezüchter will nun – mit bald 68 Jahren – das Leben genießen. Er wird dem Fußball fehlen.

Vor allem beim DFB werden sie den einstigen HSV-Torjäger an allen Ecken und Enden vermissen. Hrubesch war die Allzweckwaffe des Verbandes, wenn irgendwo Not am Mann war. Zuletzt brachte der Westfale, der bei vielen zu Unrecht als Trainer alter Prägung galt, sogar die ins Schlingern geratene Frauen-Nationalmannschaft wieder auf Kurs. 2016 führte Hrubesch eine wild zusammengewürfelte Olympia-Auswahl fast zur Goldmedaille – das Endspiel in Rio gegen Gastgeber Brasilien ging erst im Elfmeterschießen verloren.

Auch am WM-Triumph 2014 hat der künftige Privatier seine Aktien. Es war Hrubesch, der die Generation um Manuel Neuer, Mats Hummels und Sami Khedira zum U-21-EM-Titel 2009 führte und damit die Basis für den größten Erfolg der jüngeren deutschen Fußballgeschichte legte.

