Die Stadt hat, wie es Neudeutsch so oft heißt, geliefert. Das Carl-Benz-Stadion ist rechtzeitig zum Saisonstart drittliga-tauglich, der neue Rasen eine Augenweide. Der alte war ein schlimmer Acker, der schönen Kombinationsfußball in den vergangenen Jahren kaum noch zuließ. So sind die insgesamt eingeplanten knapp drei Millionen Euro eine sinnvolle Investition, zumal in noch vertretbarer Höhe.

Jetzt sollte der SV Waldhof die städtische Vorlage noch verwandeln. Nicht nur auf, sondern auch neben dem schönen neuen Rasen. Spiele im Carl-Benz-Stadion müssen sein, was sie – abgesehen von jener unsäglichen Partie gegen Uerdingen – eigentlich immer sind: großartige Fußballfeste mit fantastischer Stimmung, bei denen nicht nur Fans, sondern ganze Familien ihren Spaß haben können. Da die Dritte Liga in der „Sportschau“ gezeigt wird, ist nun – wortwörtlich im übertragenen Sinne – die gesamte Fußballnation in Mannheim zu Gast.

Wegen des frühen Saisonstarts läuft aktuell alles unter Hochdruck. Daher ist bei manchem noch Luft nach oben, besonders beim Karten-Verkauf. Derzeit beansprucht das Pokalspiel am 11. August gegen Frankfurt alle Kapazitäten. Dass es noch keine Tickets für die erste Heimpartie am 27. Juli gegen Meppen gibt, ist lästig. Aber es sollte die Vorfreude auf Liga 3 nicht schmälern. Sobald der Ball auf dem neuen Rasen rollt, ist hoffentlich alles wieder gut. Oder fast alles.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.07.2019