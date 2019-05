Unter Menschen

Niko Kovac wählte das zentrale Thema seiner möglicherweise letzten Spieltags-Pressekonferenz als Trainer des FC Bayern mit Bedacht. Menschlichkeit. „Ich habe gemerkt, wie schwierig es ist, Mensch zu bleiben“, sagte der Kroate über die Erfahrungen in seinem Jahr in München. Aufgerieben im Spannungsfeld zwischen einer überschätzten Mannschaft, der unrealistischen Erwartungshaltung in der Vereinsspitze und einer teils unter die Gürtellinie schlagenden Kritik der Medien erinnerte Kovac daran, dass es auch im gnadenlosen Millionengeschäft Profi-Fußball noch Werte geben sollte, die es zu verteidigen gilt. Die schallende Ohrfeige dürfte vor allem bei Präsident Uli Hoeneß angekommen sein, der stets den familiären Charakter des Weltclubs FC Bayern betont, aber beim verbalen Eiertanz um die Zukunft Kovacs mitmacht. Einem Trainer, der wohlgemerkt trotz aller unbestreitbaren Probleme kurz davor steht, das Double zu holen.

Diese Saison der Fußball-Bundesliga hat aber nicht nur in München gezeigt, dass der menschliche Makel auch mit den gewieftesten Strategien und Matchplänen nicht aus dem Sport getilgt werden kann. Etwa in Dortmund, wo eine eine junge, hochtalentierte Mannschaft mit der Sensation vor Augen die Nerven verlor. Dass der BVB trotz zeitweise neun Punkten Vorsprung auf die Bayern die Flatter bekam, hing auch mit Trainer Lucien Favre zusammen. Taktisch und fachlich mag der Schweizer auf Augenhöhe mit den Größten seiner Zunft sein, aber in der Rückrunde übertrug sich seine Zaghaftigkeit und Nachdenklichkeit komplett auf seine Spieler. Die unerwarteten Schwächen der Bayern ließen die Dortmunder deshalb fast schon fahrlässig ungenutzt.

Eintracht rettet sich ins Ziel

In Frankfurt wiederum machten sie die Erfahrung, dass die menschlichen Kräfte endlich sind. Zwischen London und Lissabon wissen nun zwar auch die Spätgeborenen, was für ein wuchtiger, emotionaler Verein diese Eintracht aus der Stadt mit dem großen Flughafen ist, aber der Preis für den sensationellen Einzug ins Halbfinale der Europa League wäre beinahe hoch ausgefallen. Völlig ausgelaugt verspielten die Hessen auf der Zielgeraden fast die erneute Qualifikation fürs internationale Geschäft. Nur die Schützenhilfe aus Mainz verhinderte, dass aus dem Überraschungsteam der Saison am Ende ein ganz trauriger Haufen wird.

Die Erfahrung, dass die Traurigkeit einen zentralen menschlichen Wesenszug ausmacht, mussten in dieser Bundesliga-Spielzeit viele Trainer machen. Allen voran Thomas Doll, der als Hoffnungsträger nach Hannover kam und als gedemütigter Prügelknabe geht. Oder der junge Domenico Tedesco, der auf Schalke nach einem verheißungsvollen Jahr mit einer übel zusammengestellten Mannschaft krachend scheiterte.

Von 18 Bundesligisten gehen wahrscheinlich nur sechs mit dem Trainer in die neue Saison, mit dem sie die alte begonnen haben – Niko Kovac einmal eingerechnet. Aber der ist zumindest, egal was die Bayern-Bosse in den nächsten Wochen entscheiden sollten, auch in dieser Saison einfach Mensch geblieben.

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.05.2019