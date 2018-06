Anzeige

Als er im April 2017 den Jubiläumsabend zum „Parsifal“ im Nationaltheater besuchte, äußerte sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann noch sehr ablehnend. „Keine“ sagte er dieser Zeitung auf die Frage, ob Mannheim eine Chance hat, dass das Land bei der Generalsanierung hilft. Doch eine Hintertür ließ er sich offen – und durch die wird er nun gehen müssen.

Kretschmann war es nämlich, der zunächst nach Berlin verwies und dort auch selbst um Unterstützung warb. Nun ist er unter Zugzwang. Nachdem der Bund, schneller als gedacht und schon im Etat des laufenden Jahres, Gelder bewilligt und damit die Sonderrolle des Nationaltheaters anerkannt hat, gibt es die sehr berechtigte Erwartung in Berlin wie in Mannheim, dass das Land in genau gleicher Größenordnung mithilft.

Dann aber schmilzt der städtische Anteil. Bei der Bekanntgabe der Kostenberechnung von 200 Millionen (plus Ersatzspielstätten) erschien die Summe für Stadträte wie für Bürger so riesig, so völlig unrealistisch hoch. Nun bleiben gut 80 Millionen Euro. Streckt man diesen Betrag, wie es ja auch der Bund mit seinem Zuschuss tut, von heute bis 2026, lässt sich das im jährlichen städtischen Investitionsbudget ganz problemlos unterbringen.