Urlaub anders denken

Corona kennt keine Grenzen. Und Grenzen sind vor allem in der Reisebranche ein ganz wichtiger Begriff. Denn hier geht es genau darum: über Grenzen zu gehen. Andere Länder sehen, abschalten, Sightseeing. Die weltweite Reisewarnung der Bundesregierung gilt bis 3. Mai. Wie es danach aussieht – wer weiß das schon? Dabei sollte die Bundesregierung langsam in die Puschen kommen. Es geht hier natürlich um das Geld der Kunden. Aber – und das ist essenziell – um die Existenzen der Reiseveranstalter und -bürobetreiber, Hoteliers und Angestellten in der Branche.

Es kann nicht ewig so weitergehen. Zwar ist das Reisen an sich ein verzichtbares Erlebnis in Relation zu dem Gesundheitsrisiko, das das Coronavirus mit sich bringt. Zugrunde gehende Anbieter dürfen aber nicht in Kauf genommen werden. Deshalb muss sich die Regierung neben Hilfen für diesen Sektor auch eine Strategie überlegen, wie Urlaube auch während der Pandemie möglich sein können.

Es gibt Branchen, bei denen es nach einer Lockerung der Corona-Maßnahmen schnell wieder anlaufen wird. Das sind vor allem die schnelllebigen Konsumgüter: einfacher Verkauf, geringe Kosten. Bei einer Reise, dem Haus- oder Autokauf sieht es anders aus. Hier überlegen sich Kunden zwei-, drei-, viermal, ob sie das Geld jetzt ausgeben werden. Das wird auch nach der Krise zunächst so bleiben.

Corona hat gezeigt, dass viele Branchen übers Internet irgendwie noch ein bisschen Geld verdienen können. Online-Handel, Partys über Livestreams, Lesungen, Konzerte, Wein- oder Bier-Tastings. Aber digital reisen? Undenkbar. Oder?

Klar ist, das muss noch einmal gesagt sein, dass die Dienstleister Hilfe benötigen. Aber vielleicht braucht es in einer solchen Krise auch in der Reisewirtschaft ein wenig Kreativität.

Es ist doch so: Reisen, das machen die meisten, um zu entspannen. Warum bietet man nicht etwa online geführte Meditationen zur Entspannung oder Wellnesspakete per Internet-Bestellung an? Kooperationen mit Technikunternehmen für virtuelle Realität wären auch denkbar. Da gibt es etliche Ideen. Das ist nicht das Nonplusultra, es rettet nicht die Branche. Aber es wäre zumindest etwas.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.04.2020