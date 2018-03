Ursachen angehen

Anzeige

Armut und Obdachlosigkeit gehören in Mannheim – wie in allen großen Städten Deutschlands – zum offenen Straßenbild. Menschen, die in Einkaufsstraßen betteln oder sich abends in Unterführungen ein notdürftiges Quartier einrichten, sind ein Zeichen dafür, dass die Gesellschaft etwas tun muss. Vorschläge wie die Notbehausungen gegen den Kältetod sind ein guter Ansatz, die größte Not abzumildern.

Doch wenn das Thema in die Öffentlichkeit getragen wird, muss auch eine Diskussion über die Ursachen stattfinden. Warum leben in Mannheim schätzungsweise bis zu 80 Menschen auf der Straße, wenn viele von ihnen eigentlich Anspruch auf eine von der Allgemeinheit bezahlte Wohnung hätten? Warum gibt es in Deutschland so viele Zugereiste aus dem EU-Ausland, die am Ende obdachlos sind?

Erst wenn diese Fragen offen diskutiert werden, kann das Thema grundlegend angegangen werden. Dabei wird die kommunale Ebene – die allzu oft die konkreten Probleme nur verwalten kann – nicht ausreichen: Es sind Fragen, die auf Bundesebene diskutiert werden müssen. Statt der Symptome müssen die Ursachen behandelt werden.