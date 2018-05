Ursachen der Monotonie

Anzeige

Die neue Rücksichtslosigkeit

Borussia Dortmund hat den Aderlass seiner Besten in Richtung München (Lewandowski, Hummels) bitter bezahlt, auch wenn zur Tristesse in dieser Saison auch jede Menge hausgemachte Probleme beigetragen haben. Auf Schalke, wo gerade wieder die zarte Blüte einer verheißungsvollen Mannschaft sprießt, beklagen sie den Verlust ihres Anführers Leon Goretzka. Der spielt nächste Saison in München, ablösefrei. Selbst Eintracht Frankfurt erfuhr die Münchner Selbstherrlichkeit und Rücksichtslosigkeit gegenüber den Rivalen in der Bundesliga am eigenen Leib, als die Bayern den Hessen auf ziemlich unmögliche Art und Weise Erfolgstrainer Niko Kovac ausspannten. Ein Team aufzubauen, das mittelfristig wieder in Reichweite der Münchner kommen könnte – wie es Borussia Dortmund bei den Titelgewinnen 2011 und 2012 geschafft hat –, ist unter diesen Umständen fast unmöglich geworden.

Damit keine Missverständnisse aufkommen: Die Politik des Rekordmeisters ist selbstverständlich legitim, im modernen Fußball frisst der größte Fisch eben die kleineren. Nur darüber beschweren, dass sie in der Bundesliga nicht mehr gefordert werden und deshalb bei den internationalen Aufgaben im Nachteil sind, dürfen sich die Münchner nicht. Daran sind sie ein Stück weit selbst schuld. In der Allianz Arena werden in den kommenden Jahren noch jede Menge gequält wirkende Meisterfeiern veranstaltet werden.

© Mannheimer Morgen, Montag, 14.05.2018