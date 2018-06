Vakanz als Gefahr

Anzeige

In Gottesdienste gehen nur „Grauköpfe“, sprich ältere Leute – behaupten manchmal Menschen, die von Kirche keine Ahnung haben. Denn es trifft für viele Gemeinden nicht zu, und schon gar nicht für die Mannheimer Liebfrauenkirche.

Man sitzt da auf Papphockern, statt der Orgel spielt eine Band, bunte Scheinwerfer leuchten und die Fürbitten werden per Smartphone übermittelt. Das 1900 im Stil der Spätgotik erbaute Gebäude im Jungbusch, fünf Jahre wegen Einsturzgefahr geschlossen, ist zum Katholikentag 2012 saniert und zur „Jugendkirche Samuel“ umgebaut worden. Direkt gegenüber der Moschee gelegen, wurde sie zum anerkannten, beliebten Treffpunkt junger Christen, wo erfolgreich neue Wege erprobt werden. In der ganzen Erzdiözese gilt das Konzept als wegweisend.

Aber es ist in Gefahr. Natürlich war es an der Zeit, die seit Anfang November verwaiste, riesige Seelsorgeeinheit Maria Magdalena im Mannheimer Osten wieder mit einem Pfarrer zu besetzen. Ein Mann wie Daniel Kunz, schon bisher nah an den Menschen und neuen Wegen aufgeschlossen, ist sicher auch die passende Besetzung für diese sehr große, sehr lebendige Seelsorgeeinheit, die zahlreiche aktuelle Herausforderungen wie Chancen bietet.