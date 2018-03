Anzeige

Nicht wenige Teilnehmer der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz wähnten die Welt am Abgrund. Es ist zu hoffen, dass wir im nächsten Jahr nicht einen Schritt weiter sind. Und noch eine Hoffnung gibt es. Nämlich, die, dass die vielen inoffiziellen Begegnungen am Rande der Konferenz konstruktiver verlaufen sind als das, was auf offener Bühne stattfand. Das war nämlich hinreichend geeignet, auch optimistische Gemüter zu deprimieren.

Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll: Der Nahe Osten und die koreanische Halbinsel sehen sich in einen makaberen Wettstreit, der wohl aktuell der gefährlichste der Welt ist. Einigkeit bestand darin, dass mit der militärischen Niederlage des Islamischen Staates im Irak noch längst kein Ende des islamistischen Terrorismus in Aussicht ist.

Die vielleicht erschreckendste Erkenntnis der Sicherheitskonferenz bestand darin, dass der Kalte Krieg und die nukleare Bedrohung im Grunde schon wieder Realität ist. Moskau und Washington renovieren ihr Atomwaffenarsenal, denken über „kleine“ Nuklearsprengkörper nach und basteln an neuen Militärstrategien, die nach Ansicht von Fachleuten die Schwelle für den Einsatz von Nuklearwaffen deutlich senkt. Wenn man hört, dass man „kleine“ Atombomben zur Abschreckung einsetzen könnte, kann es ja wirklich nur noch gruseln.