Verantwortungslos

Theresa May kennt das Gefühl, auf Unverständnis der 27 Amtskollegen der EU zu treffen. Schon einmal ließen die Staats- und Regierungschefs die britische Premierministerin regelrecht vor eine Wand laufen, als diese beim Gipfeltreffen in Salzburg nur Worthülsen präsentierte, statt deutlich zu sagen, was London von den Partnern erwartet.

Die Verärgerung über die Regierungschefin aus London ist groß. Der für heute erwartete Brief an die EU enthält eine Bitte um Verschiebung, die keine Unklarheit beseitigt, sondern neue schafft. Weder die Mitgliedstaaten noch die Unternehmen noch die Bürger können sich mit diesem Vorschlag auf irgendetwas verlassen. Monate, ja sogar ein Jahr voller Unsicherheiten – das ist keine Politik mehr, sondern Verantwortungslosigkeit.

May hat jedes Vertrauen und viel Bereitschaft zur Kooperation verspielt und damit etwas erreicht, was sie nicht brauchen kann: Die EU scheint mehr und mehr entschlossen, vor allem an sich selbst zu denken und nicht länger auch an die Briten.

Ein Signal für die zunehmende Kompromisslosigkeit der EU sind die Aussagen zur Europawahl. Man werde, so hieß es gestern, von London verlangen, was die Verträge bestimmen: Die Regierung muss, solange sie der EU angehört, dafür sorgen, dass die rund drei Millionen EU-Bürger aus anderen Staaten auf der Insel ihre Stimme abgeben können. Das sind kleine, aber heftige Nadelstiche, die sagen sollen: Wir können euch auch ärgern. May ist im Kreis der 27 Staats- und Regierungschefs schon vor Beginn des Gipfels isoliert und wird in Brüssel auf eine höchstens noch distanzierte Union treffen. Der gestern besonders häufig zitierte Satz lautet: So geht man nicht mit politischen Partnern um.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.03.2019