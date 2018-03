Verblasste Erinnerungen

Anzeige

Dass auch im Umfeld der Ernst der Lage noch nicht richtig angekommen ist, beweist die Tatsache, dass selbst ins nahe Frankfurt nur 1500 FSV-Anhänger mitreisten. Eine im Abstiegskampf so wichtige beflügelnde Jetzt-erst-Recht-Stimmung in der Stadt ist nicht spürbar. Stattdessen wirken Mannschaft und Verein wie paralysiert, zwischen Fans und Team tun sich sogar echte Risse auf. Vielleicht ist die Zugehörigkeit zur Bundesliga, in der die Rheinhessen seit nunmehr neun Jahren Dauergast sind, in der Wahrnehmung vieler Mainzer einfach zu normal geworden.

Im vergangenen Jahr rüttelte die Kultfigur „Kloppo“ den Club mit einer kämpferischen Grußbotschaft aus dem fernen Liverpool noch einmal auf, der Klassenerhalt wurde auf den letzten Drücker geschafft. Diesmal könnte es die Nullfünfer, die sich viel zu lange in Sicherheit gewogen haben, jedoch erwischen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.03.2018